Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" (ТОВ "ТРК 112-ТВ") у зв'язку з публікацією на Великдень російського мультфільму "Незвичайна подорож Серафими", створеного за участю РПЦ.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Підставою для перевірки стала участь у створенні мультфільму російського актора Олександра Михайлова, який входить в список осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

У березні 2014 року він підписав звернення діячів культури Російської Федерації в підтримку окупації Криму. Пізніше він їздив на окуповані території в Донецькій і Луганській областях, де називав себе “Колорадо”.

Національна рада перевірить діяльність телеканалу “112 Україна” на наявність порушень після закінчення карантину. У разі їх підтвердження ліцензіату загрожує стягнення.

У відповідь телеканал оприлюднив заяву про цю ситуацію. У заяві зазначили, що цей мультфільм в Україні транслювали не вперше.

“Телеканал “112 Україна” транслював мультфільм на безоплатній основі в рамках святкового телемарафону власного виробництва, права на показ передав Благодійний фонд Серафима Саровського”, – йдеться в заяві каналу.