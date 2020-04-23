Про це повідомляється на сайті відомства.
Підставою для перевірки стала участь у створенні мультфільму російського актора Олександра Михайлова, який входить в список осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
У березні 2014 року він підписав звернення діячів культури Російської Федерації в підтримку окупації Криму. Пізніше він їздив на окуповані території в Донецькій і Луганській областях, де називав себе “Колорадо”.
Національна рада перевірить діяльність телеканалу “112 Україна” на наявність порушень після закінчення карантину. У разі їх підтвердження ліцензіату загрожує стягнення.
У відповідь телеканал оприлюднив заяву про цю ситуацію. У заяві зазначили, що цей мультфільм в Україні транслювали не вперше.
“Телеканал “112 Україна” транслював мультфільм на безоплатній основі в рамках святкового телемарафону власного виробництва, права на показ передав Благодійний фонд Серафима Саровського”, – йдеться в заяві каналу.
- На засіданні 22 квітня члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення обрали керівний склад регуляторного органу.