Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу "112 Україна" через схвальні цитати Віктора Медведчука про діяльність президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

“Мовник перевірить у контексті поширення закликів до розв’язування агресивної війни, або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також обов’язки телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що моніторингом були зафіксовані слова Медведчука, який позитивно оцінював ініціативи президента Росії в міжнародній політиці.



Також народний депутат назвав ініціативу Путіна такою, яка дасть змогу “припинити численні інсинуації на адресу Радянського Союзу”.



Повідомляється, що крім схвальних коментарів Медведчука щодо дій Путіна, на телеканалі не забезпечили трансляцію протилежних думок, поглядів і заперечень.

У Нацраді вважають, що позиція Медведчука, яка була продемонстрована в ефірі “112 Україна”, є сприятливою для уряду Росії та забезпечує інформаційну підтримку інформаційних дій проти України в умовах агресії, що становить загрозу для національної безпеки.