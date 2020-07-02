Про це повідомила пресслужба регулятора.
“Мовник перевірить у контексті поширення закликів до розв’язування агресивної війни, або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також обов’язки телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що моніторингом були зафіксовані слова Медведчука, який позитивно оцінював ініціативи президента Росії в міжнародній політиці.
Також народний депутат назвав ініціативу Путіна такою, яка дасть змогу “припинити численні інсинуації на адресу Радянського Союзу”.
Повідомляється, що крім схвальних коментарів Медведчука щодо дій Путіна, на телеканалі не забезпечили трансляцію протилежних думок, поглядів і заперечень.
У Нацраді вважають, що позиція Медведчука, яка була продемонстрована в ефірі “112 Україна”, є сприятливою для уряду Росії та забезпечує інформаційну підтримку інформаційних дій проти України в умовах агресії, що становить загрозу для національної безпеки.
- У п’ятницю, 22 березня, прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Горках кандидата в президенти України і народного депутата Юрія Бойка і голову політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука. У зустрічі також брав участь голова правління російського газового монополіста – ВАТ “Газпром” – Олексій Міллер.