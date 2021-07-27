В Національній спілці журналістів України закликали до ретельного та неупередженого розслідування нападу на фотокореспондента видання #Букви Олександра Кужельного, який стався минулого тижня в Києві під Шостим апеляційним адміністративним судом.

Про це повідомила пресслужба Спілки.

“Національна спілка журналістів України засуджує агресію та застосування сили до журналіста Олександра Кужельного. Це приклад грубого тиску на представника медіа з метою залякування чи перешкоджання його роботі. Також викликає тривогу той факт, що активісти праворадикальних організацій вдаються до прямого порушення прав людини, в тому числі – на свободу слова. Закликаємо Національну поліцію ретельно й неупереджено розслідувати цей інцидент”, – заявила перша секретарка Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.

Як сповіщалося, 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, який переїхав з Білорусі до України через переслідування з боку режиму Олександра Лукашенка і якому загрожувала депортація, було скоєно напад на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного. #Букви відновили події того дня і опублікували подробиці нападу.

Розповідаючи про напад, сам Кужельний виокремив двох осіб. Це керівник праворадикальної організації “Національний спротив” Олексій Свинаренко (в мережі відомий під псевдонімом “Сталкер”) та Михайло Шаланкевич (в мережі відомий під псевдонімом “Ганс”, є громадянином Росії, засуджений як член угруповання покійного російського неонациста Максима Марцинкевича, “Тесак”).

Пізніше організатор акції, учасники якої напали на фотокореспондента #Букв, – лідер праворадикальної організації “С14” Євген Карась почав погрожувати власнику видання Петру Терентьєву.