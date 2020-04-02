Озоновий шар продовжує відновлюватися і може повністю відновитися завдяки дії Монреальського протоколу 1987 року.

Про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на дослідження, описане в науковому журналі Nature.

У дослідженні наголошується, що хімічні речовини, що викликали виснаження озонового шару, відомі як хлорфторвуглеці (ХФВ), також є причиною змін атмосферної циркуляції. Однак з 2000 року ця ситуація пішла на спад.

На великій висоті ближче до полюсу рухаються швидкі повітряні потоки, які називаються висотні струменеві течії. На початку століття виснаження озонового шару призвело до зміщення цих течій на південь. В результаті відбулися зміни в характері опадів і, можливо, в океанських течіях.

Потім, більш, ніж через 10 років після підписання протоколу, зміщення потоків зупинилося.

Дослідники нині показали, що ця пауза в русі була викликана змінами в озоні.

Іншими словами, вплив Монреальського протоколу призупинив або навіть злегка змінив південну міграцію струменевого потоку. Цього добре, але є зворотна сторона. В Австралії, наприклад, зміни струменевих потоків збільшили ризик посухи, відтіснивши дощі від прибережних районів.

“Це дослідження дає все більше доказів, що свідчать про велику ефективність Монреальського протоколу. Угода не тільки стимулювала зцілення озонового шару, а й призвела до недавніх змін в схемах циркуляції повітря в Південній півкулі”, – йдеться в заяві провідного автора дослідження Антара Банерджі.

За даними NASA, озоновий шар знаходиться на висоті від 7 до 25 миль над поверхнею Землі і діє як “сонцезахисний крем” для планети. Він захищає від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, яке може провокувати рак шкіри, катаракту, знижувати імунітет, а також шкодити рослинності.

У жовтні 2019 року дослідження, опубліковане NASA і Національним управлінням з дослідження океанів і атмосфери, показало, що у верхніх шарах атмосфери над Антарктидою різко скоротилася діра, яку, до речі, помітили ще в 1982 році.

Хоча дослідники з оптимізмом дивляться на свої висновки, вони попереджають, що тенденції можуть знову змінитися.

Всього 197 країн, включаючи США при президенті Рональда Рейгана, підписали Монреальський протокол.

Скептики відкидали всі доводи, що саме діяльність людини є причиною глобального потепління. За їх словами, зміна клімату відбувається з незапам’ятних часів. Вони також стверджують, що небезпеки глобального потепління сильно перебільшені, і ставлять під сумнів вплив викопних видів палива на зміну клімату.