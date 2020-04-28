Озонова діра, яка утворилася над Арктикою цієї весни і вважалася найбільшою в цьому регіоні, затягнулася.

Про це повідомляє CNN.

За словами вчених, “досить незвичайна” діра була викликана не людською діяльністю, а особливо сильним арктичним полярним вихором. При цьому, пандемія коронавірусу не сприяла закриттю діри.

“COVID-19 і пов’язані з ним обмеження, ймовірно, не мають до цього ніякого відношення. Вона викликана надзвичайно сильним і довготривалим полярним вихором і не пов’язана зі змінами якості повітря”, – зазначили вчені.

Також наголошується, що діра була масивною – велика частина озону, який зазвичай знаходиться в 11 милях від стратосфери, була виснажена. В останній раз таке сильне хімічне руйнування озону спостерігалося в Арктиці майже десять років тому.