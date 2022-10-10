У Київській області над Бучанською міською територіальною громадою збито 6 ракет.

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Дві ракети збито між селом Здвижівка та селищем Бородянка. Залишки ракет впали на території лісу.

Ще чотири ракети збито поблизу сіл Синяк та Гаврилівка. Залишки ракет теж впали у лісі.

В області працює ППО. Руйнувань інфраструктури немає, а жертви відсутні.

“Ще раз прошу мешканців громади дотримуватися режиму “повітряна тривога” та перебувати у безпечних”, — закликав Анатолій Федорук.