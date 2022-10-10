Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Дві ракети збито між селом Здвижівка та селищем Бородянка. Залишки ракет впали на території лісу.
Ще чотири ракети збито поблизу сіл Синяк та Гаврилівка. Залишки ракет теж впали у лісі.
В області працює ППО. Руйнувань інфраструктури немає, а жертви відсутні.
“Ще раз прошу мешканців громади дотримуватися режиму “повітряна тривога” та перебувати у безпечних”, — закликав Анатолій Федорук.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Зранку 10 жовтня у низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область).
- 10 жовтня під масований обстріл потрапила Івано-Франківська область. Ще вибухи було чутно у Львівській області та Кривому Розі.
- Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи пролунали і на Лівому березі столиці.
- В Одесі близько 10:30 сталися кілька вибухів. У місті працюють сили ППО.