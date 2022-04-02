Про це повідомляє прес-служба Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

У повідомленні йдеться про те, що 2 квітні об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської атомної електростанції було піднято прапор України. Відомо, що в церемонії взяв участь і персонал станції, який забезпечував ядерну та радіаційну безпеку станції навіть під час її окупації росіянами.