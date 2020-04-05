Про це в Facebook повідомив в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов.
“Пожежники продовжують боротися з пожежею, яка виникла в Чорнобильській зоні. Ситуація складна. … Спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева.
У центрі пожежі радіація вища за норму. Показання приладу складають 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередці пожежі “, – написав він, прикріпивши відео з доказами.
У ДСНС з цього приводу повідомили, що відкритого вогню в зоні відчуження немає, спостерігається тління окремих вогнищ.
При цьому пожежа, що виникла в Чорнобильська зоні, охопила 20 га в зоні ЧАЕС, а всього загоряння охопило понад 100 га, в осередку пожежі радіація перевищує норму.
- У Чорнобильській зоні відчуження 4 квітня виникла лісова пожежа на площі 20 га.