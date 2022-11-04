Цієї ночі, 4 листопада, у небі над Дніпропетровською областю було знищено 8 іранських БПЛА "Shahed-136".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, цієї ночі над Дніпропетровщиною було знищено 8 ворожих дронів типу “Shahed-136”.

Всі БПЛА було збито повітряним командуванням “Схід” над Нікопольським районом області.

Однак російські окупанти завдавали ударів по Дніпропетровщині не лише БПЛА.

Укотре вночі росіяни обстрілювали Нікольський район з РСЗВ “Град” та важкої артилерії.

Під обстрілами опинились 4 громади – Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька.

Минулося без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.