Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, цієї ночі над Дніпропетровщиною було знищено 8 ворожих дронів типу “Shahed-136”.
Всі БПЛА було збито повітряним командуванням “Схід” над Нікопольським районом області.
Однак російські окупанти завдавали ударів по Дніпропетровщині не лише БПЛА.
Укотре вночі росіяни обстрілювали Нікольський район з РСЗВ “Град” та важкої артилерії.
Під обстрілами опинились 4 громади – Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька.
Минулося без постраждалих.
У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.