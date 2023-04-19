Вчора, ввечері 18 квітня, російські війська випустили низку безпілотників по території України. Один з них ліквідували над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами ніч на території області минула спокійно. Ворожих обстрілів у Дніпропетровщині не було зафіксовано.

Втім, надвечір 18 квітня повітряні сили знищили 7 ворожих БпЛА, які прямували в сторону Дніпропетровської області з боку Запоріжжя. Йдеться про 6 дронів-камікадзе типу Shahed та 1 “Орлан-10”.

Так, один з “Шахедів” був збитий над областю.