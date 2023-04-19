Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами ніч на території області минула спокійно. Ворожих обстрілів у Дніпропетровщині не було зафіксовано.
Втім, надвечір 18 квітня повітряні сили знищили 7 ворожих БпЛА, які прямували в сторону Дніпропетровської області з боку Запоріжжя. Йдеться про 6 дронів-камікадзе типу Shahed та 1 “Орлан-10”.
Так, один з “Шахедів” був збитий над областю.
- 18 квітня сили протиповітряної оборони ліквідували 5 ворожих дронів-камікадзе типу Shahed іранського походження у небі над Запорізькою областю.
- У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Україну дронами камікадзе. Зокрема 12 БПЛА було випущено на Одеську область. Є влучання.