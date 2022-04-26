Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Бойовий вертоліт Ка-52 “Алігатор” вважається командирською машиною. Він знаходиться на озброєнні РФ та випускається з 2008 року.
“Алігатор” оснащений гарматною установкою з лазерною системою наведення. Зокрема на ньому встановлені протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та інша зброя.
Приблизна вартість Ка-52 складає 16 мільйонів доларів. Аналогічний гелікоптер збили 21 квітня над Запорізькою областю. З початку широко вторгнення російська армія втратила вже 154 гелікоптери.
- Нагадаємо, російські солдати продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області з реактивних систем залпового вогню. Для цього вони використовують зокрема й заборонені касетні боєприпаси.
- Російська пропаганда заявила, що в населеному пункті Карлівка (ОРДО) буцімто “націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища”. У такий спосіб ворог хоче або “прикрити” свій черговий воєнний злочин, або залякати місцеве населення.