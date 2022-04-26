У Харківській області знищили російський гелікоптер Ка-52. Його ліквідували воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Бойовий вертоліт Ка-52 “Алігатор” вважається командирською машиною. Він знаходиться на озброєнні РФ та випускається з 2008 року.

“Алігатор” оснащений гарматною установкою з лазерною системою наведення. Зокрема на ньому встановлені протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та інша зброя.

Приблизна вартість Ка-52 складає 16 мільйонів доларів. Аналогічний гелікоптер збили 21 квітня над Запорізькою областю. З початку широко вторгнення російська армія втратила вже 154 гелікоптери.