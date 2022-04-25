Про це повідомило Повітряне командування “Схід”.

Українські захисники збили ворожий літак окупантів над Ізюмом. Повітряне судно впало на землю і загорілося.

Скористатися катапультою встигли двоє пілотів. Розкушувати їх скерували українських захисників.

“За попередніми даними, протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Повітряне командування “Схід”