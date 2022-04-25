У Харківській області було збито ворожий літак. Російський бомбардувальник знищила протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомило Повітряне командування “Схід”.

Українські захисники збили ворожий літак окупантів над Ізюмом. Повітряне судно впало на землю і загорілося.

Скористатися катапультою встигли двоє пілотів. Розкушувати їх скерували українських захисників.

“За попередніми даними, протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34”, – йдеться в повідомленні.