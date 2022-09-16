У небі над Херсонською областю Повітряні сили Збройних сил України ліквідували російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“16 вересня, близько 8.30, у небі Херсонщини, підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування “Південь” знищив черговий російський штурмовик Су-25″, – йдеться у повідомлені.

Варто зазначити, що станом на початок 205-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ успішно відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України. Натомість протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили й техніки противника.

Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України на різних напрямках знищили два БПЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

Довідка. Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки.