Про це інформує пресслужба КМВА, посилаючись на голову Сергія Попка.

“Під повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані уточнюються”, – йдеться в дописі.

Додамо, у ЗСУ Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські захисники таки збили днями російську ракету “Кинджал” у небі Київщини. До цього офіційно інформацію заперечували.

“Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили “не имеющий аналогов” Кинджал!… Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії”, — повідомив він.

Раніше Defense Express повідомило, що 4 травня над Київською областю було збито російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал”. Станом на момент їхньої публікації, офіційних повідомлень та підтверджень від Генштабу ЗСУ або інших офіційних відомств не було.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ спростували збиття російської ракети. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що “була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано”.