Над Києвом збито дві крилаті ракети

Про це йдеться у Telegram-каналі Київської міської військові адміністрації.
У відомстві повідомили, що за попередніми даними над столицею України було збито дві російські крилаті ракети.
На даний час інформації щодо жертв чи руйнувань немає, однак всі деталі ще встановлюються.
Додамо, що від ранку по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога.
Росіяни вдруге за декілька днів завдають ракетного удару по території України. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, шо у Київській області працюють сили протиповітряної оборони, доки оголошена масштабна повітряна тривога.
- Російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.
- Зафіксовано влучання російських ракет в об’єкти критичної інфраструктури у Дніпрі.