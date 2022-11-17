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Над Києвом збито дві крилаті ракети

За інформацією КМВА, над Києвом під час повітряної тривоги було збито дві крилаті ракети.

Четвер, 17 листопада 2022, 09:55
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Про це йдеться у Telegram-каналі Київської міської військові адміністрації.

У відомстві повідомили, що за попередніми даними над столицею України було збито дві російські крилаті ракети.

На даний час інформації щодо жертв чи руйнувань немає, однак всі деталі ще встановлюються.

Додамо, що від ранку по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога.

Росіяни вдруге за декілька днів завдають ракетного удару по території України. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, шо у Київській області працюють сили протиповітряної оборони, доки оголошена масштабна повітряна тривога.

Теги: Київ, КМВА, крилаті ракети, російські ракети

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