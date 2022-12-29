Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
“За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет”, — йдеться в повідомленні.
Згодом він уточнив, що станом на 10:46 29 грудня над Києвом збито 16 ракет.
Станом на ранок 29 грудня внаслідок російських обстрілів у Києві постраждало троє осіб. Серед них — 14-річна дівчинка. Крім того, у столиці пошкоджено два приватні будинки, промислове підприємство та дитячий майданчик. Двоє постраждалих з Дарницького району. Їм надана перша медична допомога.
ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунала повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.
- У Харкові під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки пролунала серія вибухів. Попередньо, є влучання.
- У Києві під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Мер столиці Віталій Кличко попередив про можливі перебої з електропостачанням.
- Міська влада Івано-Франківська спростувала дані про вибухи в самому місті. Водночас у ЗМІ заявили про звуки вибухів в області.