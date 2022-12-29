За даними міської вдали протягом ранку 29 грудня над Києвом сили ППО збили 16 ракет.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

“За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет”, — йдеться в повідомленні.

Згодом він уточнив, що станом на 10:46 29 грудня над Києвом збито 16 ракет.

Станом на ранок 29 грудня внаслідок російських обстрілів у Києві постраждало троє осіб. Серед них — 14-річна дівчинка. Крім того, у столиці пошкоджено два приватні будинки, промислове підприємство та дитячий майданчик. Двоє постраждалих з Дарницького району. Їм надана перша медична допомога.

ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунала повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.