Сьогодні, 1 березня, під час "тривоги" у небі над Київською областю протиповітряна оборона збила російський безпілотник.

Про це сказав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі “Українській правді”.

За його словами, у середу в Київській області було виявлено БпЛА, по якому велася бойова робота засобами ППО. Захисники ліквідували ціль.

Ігнат додав, що тип безпілотника наразі не встановили. Його визначать, коли знайдуть уламки.

Також речник уточнив, що попередня повітряна тривога на сході України 1 березня оголошувалася через “активізацію тактичної авіації ворога”.

Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони в ніч на 1 березня знищили 4 російські безпілотники “Shahed” іранського виробництва.