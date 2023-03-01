Про це сказав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі “Українській правді”.
За його словами, у середу в Київській області було виявлено БпЛА, по якому велася бойова робота засобами ППО. Захисники ліквідували ціль.
Ігнат додав, що тип безпілотника наразі не встановили. Його визначать, коли знайдуть уламки.
Також речник уточнив, що попередня повітряна тривога на сході України 1 березня оголошувалася через “активізацію тактичної авіації ворога”.
Нагадаємо, що Сили протиповітряної оборони в ніч на 1 березня знищили 4 російські безпілотники “Shahed” іранського виробництва.
- Протягом 28 лютого російські військові вбили трьох цивільних жителів Донецької області. Водночас чотири людини дістали поранення.
- Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному (селище у тимчасово окупованому Криму), відправляють свої сім’ї до Росії.
- У ніч на 1 березня російські війська 8 разів завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.