Сьогодні, близько 11 години, на Київщині пролунав сигнал повітряної тривоги. Як згодом стало відомо, до області залетів російський розвідувальний безпілотник.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, сьогодні на Київщину влетів ворожий розвідувальний безпілотник, який було знищено силами протиповітряної оборони.

“Звичний день у країні, де триває війна – розвідувальний безпілотник навідався на Київщину”, – сказав Юрій Ігнат.

За його словами, українські захисники успішно відпрацювали по ворожому дрону та “приземлили” його.

Інформацію щодо того, який це був тип БПЛА, оголосять згодом.

“Очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати”, – додав Ігнат.