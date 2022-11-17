Над Київським водосховищем збито два іранських БПЛА

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.
Згідно з даними, два іранських дрони-камікадзе було знищено над Київським водосховищем.
Окрім цього, протягом останньої години у районі Києва силами ППО було збито дві крилаті ракети та один БПЛА “Shahed”.
Загалом же сили протиповітряної оборони знищили чотири іранські дрони.
Додамо, що від ранку по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога.
Росіяни вдруге за декілька днів завдають ракетного удару по території України.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, шо у Київській області працюють сили протиповітряної оборони, доки оголошена масштабна повітряна тривога.
- Російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.
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