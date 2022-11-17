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Над Київським водосховищем збито два іранських БПЛА

У Київській області сили ППО збивають російські ракети та іранські дрони "Shahed". Два БПЛА було збито над Київським водосховищем.

Четвер, 17 листопада 2022, 10:30
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Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Згідно з даними, два іранських дрони-камікадзе було знищено над Київським водосховищем.

Окрім цього, протягом останньої години у районі Києва силами ППО було збито дві крилаті ракети та один БПЛА “Shahed”.

Загалом же сили протиповітряної оборони знищили чотири іранські дрони.

Додамо, що від ранку по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога.

Росіяни вдруге за декілька днів завдають ракетного удару по території України.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, шо у Київській області працюють сили протиповітряної оборони, доки оголошена масштабна повітряна тривога.

Теги: Shahed-136, іранські БПЛА, Київське водосховище, КМВА, російська атака, БПЛА

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