У Росії розпочався суд над Олексієм Навальним через звинувачення в екстремізмі. Кореспондентка Sky News вважає, що російське керівництво прагне якнайдовше утримувати підсудного за ґратами.

Джерело: Sky News.

19 червня у РФ суд розпочав останній процес над Олексієм Навальним. Розгляд справи проходить у колонії суворого режиму в Мелехово, що за 150 миль на схід від Москви, де підсудний відбуває дев’ятирічний термін “за шахрайство та неповагу до суду”.

47-річного діяча заарештували в січні 2021 року. Тоді він повернувся до Москви після одужання в Німеччині від отруєння нервово-паралітичною речовиною. В отруєнні він звинувачував Кремль.

Навальний вважає звинувачення в екстремізмі “абсурдними” і вважає, що його можуть залишити його у в’язниці ще на 30 років. Йому слідчий сказав, що обвинувачуваний зіткнеться з окремим військовим судом через тероризм, що потенційно може призвести до довічного ув’язнення.

Московська кореспондентка Sky News Діана Магней вважає, що Москва намагається утримати Навального за ґратами “якнайдовше”. Його справа про екстремізм пов’язана з різними порушеннями кримінального кодексу, а саме зі спонсорством екстремізму, фінансуванням екстремізму. Також “реабілітація нацизму” є одним зі звинувачень.

“Те, що прокурори намагаються зробити з цією справою, це пов’язати її з убивством провоєнного військового блогера Владлена Татарського в Санкт-Петербурзі пару місяців тому”, — сказала кореспондентка. “Вони стверджують, що до цього вбивства якимось чином причетний фонд боротьби з корупцією Навального, який у Росії вже визнали екстремістською організацією”.

Діана Магней висловила думку, що навіть без смерті Владлена Татарського — “можливий вирок у 30 років був б точно такими ж”.

“Влада хоче, щоб найвідоміший лідер опозиції перебував за ґратами якомога довше”, — додала журналістка. “Я думаю, той факт, що вони зараз проводять цей суд у виправній колонії, де тримають Навального, бо вони не хочуть бачити гучні сцени за межами московського суду з його прихильниками”.