Про це повідомляє швейцарське видання Swissinfo.

“Це була вражаюча демонстрація готовності всіх сторін ще до кінця поточного року здійснити, нарешті, цей давно оголошений і всіма з нетерпінням очікуваний крок щодо обміну полоненими. Одночасно відбулося ще і звільнення полонених – так як не всі ті, хто перетнув лінію дотику, є “розмінними” особами. Деякі з них були просто звільнені”, – сказав Фріш.

Він також заявив, що обміну передував важкий і кропіткий переговорний процес.

“Ми працювали над цим обміном протягом останніх двох років. Існували сотні списків, які необхідно було виправити, доповнити, актуалізувати. Кожні два тижні ми зустрічалися в Мінську і проводили консультації. Тому що імена постійно змінювалися, когось відпускали, когось знову саджали. Кожен раз це було дуже важке перетягування канату”, – говорить Фірш.

За його словами, з боку України на обмін були доставлені 220 людей.

“З організаційної точки зору це був просто подвиг. На завершення процедури потрібно декілька годин, тому що треба було ще раз перевірити імена і ще раз поставити кожному питання, а чи дійсно він хоче зараз повернутися в Україну. Це було дуже важко і повільно, до самого фіналу”, – вважає він.

Крім того, на думку Фірша, між сторонами обміну встановився прямий контакт.

“Це було необхідно. Позитивним моментом є вже те, що двосторонні переговори між ними взагалі відбулися. Моя ж робота полягала в тому, щоб бути не тільки модератором, але ще і посередником і організатором. Я повинен був зібрати цих людей разом, зробити так, щоб вони не просто сиділи і лаялися, але щоб вони могли вести конструктивні дискусії”, – заявив координатор ОБСЄ.

Нагадаємо, 29 грудня в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців. Пізніше Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 українців, які сьогодні були звільнені з полону бойовиків “ДНР/ЛНР”.

Відомо, що українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.