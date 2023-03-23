23 березня з Чорного моря російські винищувачі випустили керовані авіаційні ракети. Українські сили протиповітряної оборони знищили їх у небі над Одещиною.

Про це повідомляє пресслужба ВПС ЗСУ.

Близько 21:30 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу “повітря-поверхня”, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині.

Начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що на початку широкомасштабного вторгнення росіяни намагалися нас атакувати точковими ракетними ударами, зокрема й авіаційними ракетами Х-59.

Вона припустила, що така помста за “джанкойський вантаж”.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни переорієнтовують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, водночас основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація наших військ і логістика.

Довідка. Х-59 — радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу “повітря-поверхня” середнього радіуса дії. Ціна Х-59 становить близько декількох сотень тисяч доларів.