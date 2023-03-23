Про це повідомляє пресслужба ВПС ЗСУ.
Близько 21:30 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу “повітря-поверхня”, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині.
Начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що на початку широкомасштабного вторгнення росіяни намагалися нас атакувати точковими ракетними ударами, зокрема й авіаційними ракетами Х-59.
Вона припустила, що така помста за “джанкойський вантаж”.
Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни переорієнтовують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, водночас основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація наших військ і логістика.
Довідка. Х-59 — радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу “повітря-поверхня” середнього радіуса дії. Ціна Х-59 становить близько декількох сотень тисяч доларів.
- У Повітряних силах ЗС України заявили, що проти адміністраторів та власників Telegram-каналів, що інформують про пересування та напрям ворожих ракет та БПЛА, будуть вживати заходів. Така діяльність шкодить українським захисникам та сприяє РФ.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.
- На території тимчасово окупованого Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.