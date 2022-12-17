В Одеській області українські сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети "Онікс".

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

За його словами, 2 ворожі ракети були випущені з тимчасово окупованого Криму.

“По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку. 2 ракети типу”Онікс”, випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони”, – написав Сергій Братчук.

Зазначимо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, зокрема: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Водночас російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза авіаційних та ракетних ударів противника по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Довідка. “Онікс” — радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена.