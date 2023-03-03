Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил у Telegram.
Зазначається, що в районі Єнакієвого, близько 13:30, зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування “Схід” знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Один із пілотів ворожого літака загинув, а інший, ймовірно, отримав поранення.
“Давно зенітники Повітряних Сил не радували такою збитою ціллю! Один із пілотів загинув, другий – готується скласти йому компанію!” – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські захисники ліквідували понад 151 тисячу російських загарбників та знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 301 російський літак.
- Також, за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу “Суперкам”, 2 – “Орлан” та 4 – “Ланцет”).
- Сьогодні, 3 березня, Україні вдалося повернути тіла 17 українських військовослужбовців.
- У Бородянці на Київщині виявили тіла ще трьох загиблих внаслідок російської військової агресії. 2 березня правоохоронці ексгумували ці тіла.