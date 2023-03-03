Сьогодні, 3 березня, українські захисники ліквідували ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 над тимчасово окупованим Єнакієвим Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил у Telegram.

Зазначається, що в районі Єнакієвого, близько 13:30, зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування “Схід” знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Один із пілотів ворожого літака загинув, а інший, ймовірно, отримав поранення.

“Давно зенітники Повітряних Сил не радували такою збитою ціллю! Один із пілотів загинув, другий – готується скласти йому компанію!” – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські захисники ліквідували понад 151 тисячу російських загарбників та знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 301 російський літак.