Над Полтавською областю збили російську ракету, а у Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві вранці лунали вибухи. У небі над Полтавською областю вдалося збити російську ракету.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві вибухи пролунали близько 09:54. У місті існує загроза артилерійських обстрілів.

“Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум – дотримуйтесь правила двох стін!” – наголосив він.

Над Полтавською областю збили ракету, додав голова ОВА Дмитро Лунін. Стосовно потерпілих внаслідок роботи ППО не повідомляли. Також не йшлося про завдання збитків інфраструктурі.

“Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні!” – написав Лунін у Telegram.