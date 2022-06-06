Над Полтавською областю збили російську ракету, а у Миколаєві пролунали вибухи

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
У Миколаєві вибухи пролунали близько 09:54. У місті існує загроза артилерійських обстрілів.
“Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум – дотримуйтесь правила двох стін!” – наголосив він.
Над Полтавською областю збили ракету, додав голова ОВА Дмитро Лунін. Стосовно потерпілих внаслідок роботи ППО не повідомляли. Також не йшлося про завдання збитків інфраструктурі.
“Не нехтуємо повітряними тривогами! Слава Україні!” – написав Лунін у Telegram.
- Нагадаємо, російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ (Донецька область) у спробі оточити українські сили.
- Українські контратаки у Сєвєродонецьку (Луганська область) відбили значну частину міста та витіснили російські війська з південних околиць міста. Також ЗСУ провели обмежені та локалізовані контратаки на північ від Харкова.