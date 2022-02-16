Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на слова кількох американських чиновників, безпосередньо знайомих зі звітами американських військових.
Джерела не повідомляють, наскільки близько російський літак підійшов до морського патрульного літака ВМС США P-8, водночас маневри росіян описали як “небезпечні та непрофесійні”.
Відповідно до початкової інформації, після цього відбулася додаткова зустріч між американськими та російськими літаками.
За словами американських чиновників, існує відео інциденту. Натомість Адміністрація Президента США Джо Байдена досі публічно не визнала жодної з деталей на тлі зростання напруженості у відносинах з Російською Федерацією.
Пізніше, у Пентагоні підтвердили, що три літаки ВМС США P-8A “зазнали непрофесійного перехоплення російськими літаками” минулими вихідними у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.
“Ми повідомили про нашу стурбованість російським чиновникам дипломатичними каналами. Хоча ніхто не постраждав, такі дії можуть призвести до прорахунків та помилок, котрі спричиняють небезпечніші наслідки”, – наголосив капітан ВМС США Майк Кафка.
Російські літаки нерідко наближаються до американських військових, проте більшість взаємодій вважаються безпечними.
CNN також повідомляє, що американські військові літаки супроводжували російський вантажний літак і винищувачів через зону відчуження повітря на сході Сирії, коли росіяни не надали належного попереднього повідомлення про свої рейси.
Офіційні особи США продовжують стверджувати, що ці близькі та несподівані зустрічі загрожують ймовірним “військовим інцидентом”.
- Нагадаємо, у 2021 році винищувачі НАТО підіймалися близько 370 разів для перехоплення літаків, більшість із яких російські, котрі летіли занадто близько до повітряного простору країн-членів Альянсу. Зокрема 290 вильотів здійснено у відповідь на дії російських літаків.
- У вересні російський військовий літак дальнього радіолокаційного управління А50 без дозволу перетнув повітряний кордон з Естонією. Інцидент стався біля острова Вайндлоо.
- У березні прикордонний наряд Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Сумській області зафіксував порушення повітряного простору з боку Російської Федерації.
- Раніше військово-повітряні сили (ВПС) Великобританії підняли свої винищувачі Typhoon для перехоплення російських літаків Ту-142 в небі над Північним морем.