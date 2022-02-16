До літака ВМС Сполучених Штатів Америки "занадто наблизилися" декілька російських військових літаків над міжнародними водами в Середземному морі цими вихідними. Також повідомляється про повторний інцидент.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на слова кількох американських чиновників, безпосередньо знайомих зі звітами американських військових.

Джерела не повідомляють, наскільки близько російський літак підійшов до морського патрульного літака ВМС США P-8, водночас маневри росіян описали як “небезпечні та непрофесійні”.

Відповідно до початкової інформації, після цього відбулася додаткова зустріч між американськими та російськими літаками.

За словами американських чиновників, існує відео інциденту. Натомість Адміністрація Президента США Джо Байдена досі публічно не визнала жодної з деталей на тлі зростання напруженості у відносинах з Російською Федерацією.

Пізніше, у Пентагоні підтвердили, що три літаки ВМС США P-8A “зазнали непрофесійного перехоплення російськими літаками” минулими вихідними у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.

“Ми повідомили про нашу стурбованість російським чиновникам дипломатичними каналами. Хоча ніхто не постраждав, такі дії можуть призвести до прорахунків та помилок, котрі спричиняють небезпечніші наслідки”, – наголосив капітан ВМС США Майк Кафка.

Російські літаки нерідко наближаються до американських військових, проте більшість взаємодій вважаються безпечними.

CNN також повідомляє, що американські військові літаки супроводжували російський вантажний літак і винищувачів через зону відчуження повітря на сході Сирії, коли росіяни не надали належного попереднього повідомлення про свої рейси.

Офіційні особи США продовжують стверджувати, що ці близькі та несподівані зустрічі загрожують ймовірним “військовим інцидентом”.