Про це йдеться в заяві МЗС Китаю, а також речник Пентагону Патрік Райдер, передає AP.

Вчора, 3 лютого, в МЗС Китаю підтвердили, що над США пролетіла китайська повітряна куля, зазначивши, що її використовували для метеорологічних спостережень. Втім, вона відхилилася від свого маршруту через несприятливу погоду.

Кулю зафіксували над американським штатом Монтана.

“Це — цивільний дирижабль, який використовується для дослідницьких, переважно метеорологічних, цілей. Китайська сторона висловлює жаль з приводу ненавмисного входження дирижабля у повітряний простір США через форс-мажорні обставини”, — йдеться у заяві МЗС КНР.

У відповідь на інцидент у США відклали візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, який мав відбутись 5-6 лютого. За словами держсекретаря, поява китайської повітряної кулі в повітряному просторі Сполучених Штатів є “порушенням суверенітету та явним порушенням міжнародного права”.

“У світлі неприйнятних дій Китаю я відкладаю свою заплановану на ці вихідні поїздку до Китаю. Вчора Департамент оборони повідомив, що ми виявили розвідувальний аеростат і слідкуємо за траєкторією його пересування повітряним простором США. Відповідно ми дійшли висновку, що зараз умови не сприяють конструктивному візиту”, — додав Блінкен на брифінгу.

“That’s no moon.” Yes, there are reports that the Chinese balloon is flying over our area at the moment. It’s flying at 60,000+ feet. Don’t try to shoot it!! Your rifle rounds WILL NOT reach it. Be responsible. What goes up will come down, including your bullets #YCSONews pic.twitter.com/SeT0ZTUTvy

— York County Sheriff (@YCSO_SC) February 4, 2023