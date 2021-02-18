У Києві на найбільшій виставковій локації ВДНГ знову відбудеться фестиваль повітряних куль "Монгольф'єрія". Подію заплановано на 20 лютого.

Фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія” відбудеться в форматі прив’язних польотів. Гості зможуть побачити близько двох десятків величезних аеростатів висотою з п’ятиповерхівку і зробити приголомшливі фото. Всі, хто мріяв про політ на повітряній кулі, зможуть стати повітроплавцями в спрощеному форматі – зробити прив’язний політ на аеростаті. Повітряні кулі зможуть піднімати учасників на висоту близько 30 метрів. Під час прив’язного підйому можна побачити Національний експоцентр України в покритий снігом з висоти пташиного польоту і отримати нові емоції.

Напередодні відвідування заходу організатори просять учасників перевірити інформацію про години роботи на сайті фестивалю https://balloonfest.com.ua Якщо погода зіпсується, фестиваль буде переноситися на наступні вихідні. Головна умова для організації заходу – швидкість поривів вітру не більше 4 м/с.

Організаторами заходу є повітроплавне товариство “Монгольф’єр” і громадська організація “Українське повітроплавне суспільство”.