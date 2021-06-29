Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Їхня повна назва – крижані полярні стратосферні хмари, адже вони складаються з кристаликів криги. Спостерігаються такі хмари здебільшого в полярних регіонах і на відміну від більшості хмар формуються у “сухій” стратосфері.

В Антарктиці перламутрові хмари можна побачити переважно взимку, коли в нижніх шарах стратосфери (на висоті 15-27 км) температура опускається до аномального рівня (близько -85°С). Саме така температура є однією з головних умов формування цих хмар. Інша обов’язкова умова – наявність ядер конденсації, тобто мінічастинок, на яких пара починає переходити в рідкий стан.

Науковці зазначають, що виникнення перламутрових хмар пов’язують з гірськими хвилями: коли потік повітря в тропосфері натикається на високий гірський хребет, йде вгору, огинає його та “падає” вниз. Так утворюється хвиля.

Фото: сисадмін 26-ї експедиції Ярослав Дозоров

В полярних регіонах висота тропосфери не більш як 7-8 км, то верхівка хвилі потрапляє в стратосферу, сприяючи формуванню перламутрових хмар. Також їхнє утворення може бути пов’язане з сильними тропосферними циклонами.

Перламутрові хмари є дуже тонкими, тож вдень, на тлі розсіяного світла їх майже не видно. Найкраще спостерігати під час заходу сонця, тоді промені світла відбиваються від кристаликів льоду в хмарах і виникає оптичний ефект іризації. Саме це робить хмари перламутрового кольору.