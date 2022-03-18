Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов

В опублікованому відеозверненні Борзов розповів, що в області не ведуться бойові дії. Проте сьогодні над Вінничиною збили три російські ракети.

“ППО збили ракети. Закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав”, – наголосив очільник Вінницької ОВА.

Сергій Борзов також додав пояснення від Збройних сил України щодо сигналу “повітряна тривога”.

Коли російські загарбники випускають ракети у бік України, повітряні сили фіксують маршрут слідування ракети, тобто приблизний її курс з точки А у точку Б. Проте під час польоту ракета може змінити курс або ж зовсім зникнути з радарів.

Так було тоді, коли під ракетним ударом опинилась Вінниця. Спочатку ракета йшла по Дністру, проте в Могилів-Подільському різко змінила курс і полетіла праворуч – на Вінничину.

Тому, якщо окупанти запускають свої ракети з акваторії Чорного моря – спершу тривога вмикається в Одесі, потім у Миколаєві, а далі йдуть Умань, Тульчин, Немирів та Вінниця. Далі можуть вмикатись сирени у Житомирі та Луцьку.