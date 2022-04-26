Сьогодні, о 6:41 та 6:46 ранку дві ворожі крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя. Згодом у Запоріжжі зафіксували вибухи від попадання російських крилатих ракет.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.

“Ядерний тероризм з боку Росії посилюється, загроза стає дедалі гіршою. За 36 років після Чорнобильської трагедії Росія наражає весь світ на небезпеку повторення ядерної катастрофи!”, — йдеться у повідомленні.

Водночас керівник “Енергоатому” Петро Котін заявив, що проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові.

Безпосередньо на майданчику ЗАЕС окупанти також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу.