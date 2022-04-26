Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.
“Ядерний тероризм з боку Росії посилюється, загроза стає дедалі гіршою. За 36 років після Чорнобильської трагедії Росія наражає весь світ на небезпеку повторення ядерної катастрофи!”, — йдеться у повідомленні.
Водночас керівник “Енергоатому” Петро Котін заявив, що проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок з величезною кількістю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, а це загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові.
Безпосередньо на майданчику ЗАЕС окупанти також тримають важку техніку та боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу.
- Нагадаємо, наразі радіаційний, протипожежний та екологічний стан на всіх промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах норм. Однак Запорізька атомна електростанція залишається під контролем окупантів.
- Також голова Держагентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко повідомив, що система моніторингу рівня радіаційного забруднення у зоні ЧАЕС не працює – останній зафіксований рівень радіації у сім разів перевищував норму.