Про це розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна” міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Він уточнив, що команда “Студії Квартал 95” не має жодного відношення до запуску телеканалу, проте над проєктом працює Кирющенко.

“На сьогодні він є один із тих людей, які допомагають у формуванні концепції цього телеканалу”, – зазначив Бородянський.

Він також пояснив, чому було прийнято рішення створювати канал для окупованих територій на базі іномовлення UATV. За словами міністра, це, серед іншого, обумовлено термінами.

“По-перше, є база, на якій можна створювати. По-друге, строки, в які необхідно створити. База UATV дозволяє створити у швидкі терміни такий канал. По-третє, для нас дуже важливі взагалі аспекти мовлення на тимчасово окупованих територіях, на Крим, на Донбас та в світ. Ми побачили, що ті гроші, які витрачаються на іномовлення, витрачаються неефективно, 620 мільйонів гривень було витрачено. У керівників цієї організації не було ніяких даних щодо кількості глядачів. За нашими оцінками, це дуже-дуже невелика кількість, а кількість грошей, яка витрачається, дуже велика. За тією інформацією, яку ми зібрали, це 6,5 хвилин на місяць – стільки дивилися канал за кордоном. Тому ми вирішили переформатувати, на цій базі побудувати канал на тимчасово окуповані території”, – пояснив Бородянський .

Міністр уточнив, що іномовлення також посилюватиметься. Так, зараз міністерство спільно із “Суспільним”, агентством “Укрінформ” і UATV як платформою розробляють спільний проєкт щодо іномовлення.

“Думаю, що це буде набагато більш ефективний проєкт і з точки зору кількості грошей, які будуть витрачені, і з точки зору аудиторії, яка буде залучена”, – запевнив Бородянський.

ДОВІДКА. Олексій Кирющенко – український та російський актор і режисер театру і кіно, сценарист, продюсер. Закінчив акторсько-режисерське відділення Щукінського театрального училища. З 1991 по 2001 рр. працював актором театру ім. Вахтангова і режисером у театрі на Таганці, театрі ім. Рубена Симонова і театрі “Співдружність акторів Таганки”. З 2004 року заявив себе як кінорежисер у проєкті “Моя прекрасна няня”.

Згодом почав працювати над телесеріалом “Слуга народу”. Згідно з даними ЗМІ, в 2015 році під час зйомок цього серіалу Кирющенко отримав посвідку на проживання в Україні.