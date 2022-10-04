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Над звільненним Лиманом офіційно підняли прапор України

Над деокупованим Лиманом (Донецька область) офіційно підняли український прапор. Про повну зачистку міста від російських окупантів стало відомо 2 жовтня.

Вівторок, 4 жовтня 2022, 17:58
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Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Глава ОВА подякував українським захисникам за деокупацію теренів від російських військових.

“Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах”, — наголосив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Він зазначив, що росіяни залишають після себе руїни, але знищені міста буде відновлено. У Лимані вже налагоджують логістику, завозять гуманітарну допомогу та починають видавати пенсії.

Фото: Павло Кириленко

Місцевих жителів поки що не закликають повертатися до звільненого Лимана. Нині триває масштабна робота з розмінування, а попереду – зима, пережити яку буде вкрай важко через суттєві руйнування.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що в місті = надзвичайно багато протипіхотнихмін, розтяжок і мін-“пелюстків”. Загарбники відступили до окупованої Кремінної. Вони намагаються будувати нову лінію оборони.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

  • Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.
  • Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лимана.
  • Російські військові та підконтрольні ним бойовики втекли з Лиману до тимчасово захопленого Щастя Луганської області. Вони втікали на цивільному транспорті.
Теги: прапор України, Донецька область, Лиман, російсько-українська війна, український прапор

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