Над звільненним Лиманом офіційно підняли прапор України

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Глава ОВА подякував українським захисникам за деокупацію теренів від російських військових.
“Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах”, — наголосив Кириленко.
Він зазначив, що росіяни залишають після себе руїни, але знищені міста буде відновлено. У Лимані вже налагоджують логістику, завозять гуманітарну допомогу та починають видавати пенсії.
Місцевих жителів поки що не закликають повертатися до звільненого Лимана. Нині триває масштабна робота з розмінування, а попереду – зима, пережити яку буде вкрай важко через суттєві руйнування.
Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що в місті = надзвичайно багато протипіхотнихмін, розтяжок і мін-“пелюстків”. Загарбники відступили до окупованої Кремінної. Вони намагаються будувати нову лінію оборони.
- Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.
- Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лимана.
- Російські військові та підконтрольні ним бойовики втекли з Лиману до тимчасово захопленого Щастя Луганської області. Вони втікали на цивільному транспорті.