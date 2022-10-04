Над звільненним Лиманом офіційно підняли прапор України

Над деокупованим Лиманом (Донецька область) офіційно підняли український прапор. Про повну зачистку міста від російських окупантів стало відомо 2 жовтня.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Глава ОВА подякував українським захисникам за деокупацію теренів від російських військових.

“Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах”, — наголосив Кириленко.

Він зазначив, що росіяни залишають після себе руїни, але знищені міста буде відновлено. У Лимані вже налагоджують логістику, завозять гуманітарну допомогу та починають видавати пенсії.

Місцевих жителів поки що не закликають повертатися до звільненого Лимана. Нині триває масштабна робота з розмінування, а попереду – зима, пережити яку буде вкрай важко через суттєві руйнування.

Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що в місті = надзвичайно багато протипіхотнихмін, розтяжок і мін-“пелюстків”. Загарбники відступили до окупованої Кремінної. Вони намагаються будувати нову лінію оборони.