Про це він заявив в своєму Instagram-акаунті.
Зокрема, Хливнюк вимагає доказів щодо причетності до цієї справи музиканта Андрія Антоненка, медика Юлії Кузьменко та волонтерки Яни Дугарь.
“В мене є різні звички. Одна з них – час від часу бігати в парку, щоб не відчувати, що я остаточно “заплив“. За останні пів року я мало бігав, частіше ходив, лежав, читав. І не бігали також, не займались, чим хотіли – не бігали в парку, не бачили рідних, не жили своїм життям, не мали волі – Кузьменко, Дугарь і Антоненко. Або надайте докази, або йдіть ви в ср*ку“, – наголосив музикант.
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Нагадаємо, в грудні того року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке сталося в 2016 році.
На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”.
- 28 травня слідчі Національної поліції, які розслідують вбивство журналіста Павла Шеремета, змінили маршрут жінки та чоловіка, які підкладали вибухівку під авто, щоб версія виглядала переконливою.