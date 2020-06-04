Український музикант, вокаліст та автор текстів гурту “Бумбокс“ Андрій Хливнюк виступив на захист підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив в своєму Instagram-акаунті.

Зокрема, Хливнюк вимагає доказів щодо причетності до цієї справи музиканта Андрія Антоненка, медика Юлії Кузьменко та волонтерки Яни Дугарь.

“В мене є різні звички. Одна з них – час від часу бігати в парку, щоб не відчувати, що я остаточно “заплив“. За останні пів року я мало бігав, частіше ходив, лежав, читав. І не бігали також, не займались, чим хотіли – не бігали в парку, не бачили рідних, не жили своїм життям, не мали волі – Кузьменко, Дугарь і Антоненко. Або надайте докази, або йдіть ви в ср*ку“, – наголосив музикант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriihorolski (@andriihorolski) 3 Июн 2020 в 11:33 PDT

Нагадаємо, в грудні того року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке сталося в 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.