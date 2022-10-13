Міністерство закордонних справ Франції заявило, що будь-яка передача іранських безпілотників Росії буде порушувати резолюцію Ради безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що три безпілотники, якими керували російські війська, в ніч на 13 жовтня атакували селище міського типу Макарів Київської області. Об’єкти критичної інфраструктури були вражені саме безпілотниками іранського виробництва.

“Ми беремо до уваги велику кількість інформації, яка надходить про використання іранських дронів російськими збройними силами в Україні під час бомбардувань, які були спрямовані на цивільні цілі та які, ймовірно, становлять воєнні злочини”, — заявила речниця міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр.

Також вона зауважила, що таке постачання іранських безпілотників до Росії порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

Варто зазначити, що резолюція 2231 схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами – Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією та Сполученими Штатами Америки, яка обмежувала діяльність Тегерана зі збагачення урану, що ускладнювало для Ірану розробку ядерної зброї.

Згідно з цією резолюцією, ембарго на постачання зброї щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Попри зусилля США за часів колишнього президента Дональда Трампа, який вивів Сполучені Штати з угоди у 2018 році, продовжити ембарго на постачання зброї, Рада Безпеки відхилила це, надавши Ірану можливість відновити експорт зброї.

Проте ця резолюція все ще містить обмеження на ракети та пов’язані з ними технології, які триватимуть до жовтня 2023 року та охоплюють експорт і закупівлю передових військових систем.

За даними дипломатичних джерел Reuters, іранські дрони, про які мовиться, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між державами, яка прагне обмежити розповсюдження ракет і ракетних технологій й продаж яких порушує резолюцію.

Варто зазначити, що під ранок 13 жовтня російські окупанти здійснили атаку іранськими дронами-камікадзе на Київську область. Зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури однієї із громад регіону.

Довідка. Режим контролю ракетних технологій (MTCR) — це неформальна асоціація країн, уряди яких домовилися дотримуватися відповідних правил у галузі нерозповсюдження ракетного обладнання та технологій подвійного використання.