Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко в ефірі італійського каналу Sky TG24.
“Я хочу однозначно запевнити, що Росії просто не можна давати будь-яких юридичних гарантії щодо нерозширення НАТО. Згода на таку пропозицію була б кінцем і для НАТО, і Європи. У цій ситуації ми повинні розуміти, що Путін завжди піде настільки далеко, наскільки йому дозволяє Західний вільний світ.”, – сказав Порошенко.
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Політик переконаний, що у цій ситуації надзвичайно важливо для всього світу, зокрема для Європейського Союзу та НАТО фокусуватися на Україні.
“Підтримка незалежності України — це ваша інвестиція у власну безпеку, свободу та демократію. Тому що Путін безперечно проти будь-якої демократії західного зразка. Він диктатор. У цій ситуації ми маємо захищати європейські цінності”, – сказав Порошенко.
Також він вважає, що криза мігрантів для ЄС зараз не є проблема номер один, це просто один із елементів гібридної війни Путіна.
“Криза мігрантів – це невід’ємна частина гібридної війни Росії проти Європейського Союзу, проти західного світу та проти України. Така сама ситуація, як у нас із енергетичною кризою, із Північним потоком 2, з атаками на нашу безпеку. Це все про глобальну безпеку. Знову ж таки, покарання у вигляді санкцій проти Росії за міграційну кризу має бути потужним. Це не відповідальність Лукашенка, це Путін організував кризу мігрантів у 2015 році, дестабілізувавши ситуацію в Сирії. Це другий етап, коли Путін після сфальсифікованих виборів у Білорусі де-факто анексував Білорусь, прагне дестабілізації ситуації в Україні та Європі”, – наголосив лідер “ЄС”
Крім того, Порошенко наголошує, що Україна здатна захистити себе сама, але для цього потрібна підтримка, збороя і потужні санкції проти Росії.
” Усі мають розуміти: нам не потрібні солдати НАТО на лінії фронту із Росією. Я пишаюся тим, що за п‘ять років мого президентства ми створили одну з найефективніших і найсильніших армій на континенті. Нам точно потрібна підтримка з боку ЄС та США на шляху реформ, які зміцнюють стійкість нашої країни. Досвід переговорів з Путіним дає підстави наголошувати: будь ласка, не довіряйте Путіну; будь ласка, будьте єдині. І моє особисте прохання: будь ласка, зберігайте солідарність із Україною, оскільки це життєво необхідно для кожної європейської нації”, – наголосив Порошенко.
- До слова, рейтинг політичних партій в Україні очолила “Європейська Солідарність”, яку готові підтримати 17,1% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. Відрив від “Слуги народу” становить понад 2%.
- Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”
- Президент США Джо Байден заявив, що працює на тим, як унеможливити вторгнення Росії в Україну. Він додав, що не погодиться на жодні “червоні лінії” Москви.
- 1 грудня 2021 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.