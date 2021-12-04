НАТО не може надавати Росії жодних гарантій щодо нерозширення Альянсу, бо це буде кінцем блоку та всього вільного світу.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко в ефірі італійського каналу Sky TG24.

“Я хочу однозначно запевнити, що Росії просто не можна давати будь-яких юридичних гарантії щодо нерозширення НАТО. Згода на таку пропозицію була б кінцем і для НАТО, і Європи. У цій ситуації ми повинні розуміти, що Путін завжди піде настільки далеко, наскільки йому дозволяє Західний вільний світ.”, – сказав Порошенко. Читайте також: Росія планує масований наступ: розвідка США зафіксувала підготовку 175 тисяч військових

Політик переконаний, що у цій ситуації надзвичайно важливо для всього світу, зокрема для Європейського Союзу та НАТО фокусуватися на Україні.

“Підтримка незалежності України — це ваша інвестиція у власну безпеку, свободу та демократію. Тому що Путін безперечно проти будь-якої демократії західного зразка. Він диктатор. У цій ситуації ми маємо захищати європейські цінності”, – сказав Порошенко.

Також він вважає, що криза мігрантів для ЄС зараз не є проблема номер один, це просто один із елементів гібридної війни Путіна.

“Криза мігрантів – це невід’ємна частина гібридної війни Росії проти Європейського Союзу, проти західного світу та проти України. Така сама ситуація, як у нас із енергетичною кризою, із Північним потоком 2, з атаками на нашу безпеку. Це все про глобальну безпеку. Знову ж таки, покарання у вигляді санкцій проти Росії за міграційну кризу має бути потужним. Це не відповідальність Лукашенка, це Путін організував кризу мігрантів у 2015 році, дестабілізувавши ситуацію в Сирії. Це другий етап, коли Путін після сфальсифікованих виборів у Білорусі де-факто анексував Білорусь, прагне дестабілізації ситуації в Україні та Європі”, – наголосив лідер “ЄС”

Крім того, Порошенко наголошує, що Україна здатна захистити себе сама, але для цього потрібна підтримка, збороя і потужні санкції проти Росії.

” Усі мають розуміти: нам не потрібні солдати НАТО на лінії фронту із Росією. Я пишаюся тим, що за п‘ять років мого президентства ми створили одну з найефективніших і найсильніших армій на континенті. Нам точно потрібна підтримка з боку ЄС та США на шляху реформ, які зміцнюють стійкість нашої країни. Досвід переговорів з Путіним дає підстави наголошувати: будь ласка, не довіряйте Путіну; будь ласка, будьте єдині. І моє особисте прохання: будь ласка, зберігайте солідарність із Україною, оскільки це життєво необхідно для кожної європейської нації”, – наголосив Порошенко.