У Німеччині запевняють, що надання Україні зброї може порушити процес "нормандського формату" і поставити під загрозу українців

Про це сповістила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час Мюнхенської безпекової конференції.

За її словами, для Німеччини це “не просте рішення”, проте вони не можуть дозволити собі підірвати мирний процес і тим самим створити “загрозу для українських громадян”. Тому Бербок наголосила, що дуже важливо, щоб сторони “повернулися за стіл переговорів”.

“Але ми розглядаємо кожне прохання, тому що ми стоїмо пліч-о-пліч з вами (Україною – ред.) й вашими громадянами. Тому, коли ви попросили про шоломи, ми подивилися, скільки шоломів ми можемо надати. Мені шкода, що їх було лише 5 тис. Зараз у нас є новий список, ми розглядаємо його, що ми маємо, що ми можемо зробити”, – заявила Бербок.

Також вона додала, що наразі “не той момент”, аби змінювати політику щодо постачань зброї й що Німеччина несе “історичну відповідальність” за забезпечення міжнародного порядку. Однак Бербок попередила Росію, що вторгнення в Україну матиме потужні економічні наслідки.