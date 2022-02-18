Про це сповістила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час Мюнхенської безпекової конференції.
За її словами, для Німеччини це “не просте рішення”, проте вони не можуть дозволити собі підірвати мирний процес і тим самим створити “загрозу для українських громадян”. Тому Бербок наголосила, що дуже важливо, щоб сторони “повернулися за стіл переговорів”.
“Але ми розглядаємо кожне прохання, тому що ми стоїмо пліч-о-пліч з вами (Україною – ред.) й вашими громадянами. Тому, коли ви попросили про шоломи, ми подивилися, скільки шоломів ми можемо надати. Мені шкода, що їх було лише 5 тис. Зараз у нас є новий список, ми розглядаємо його, що ми маємо, що ми можемо зробити”, – заявила Бербок.
Також вона додала, що наразі “не той момент”, аби змінювати політику щодо постачань зброї й що Німеччина несе “історичну відповідальність” за забезпечення міжнародного порядку. Однак Бербок попередила Росію, що вторгнення в Україну матиме потужні економічні наслідки.
“У разі, якщо Росія вживе дій проти України, санкції будуть безпрецедентними та скоординовані між усіма партнерами. Ми у Німеччині готові заплатити високу ціну в економічному сенсі. Тому – всі варіанти є на столі, включно з “Північним потоком-2”, – зауважила Анналена Бербок.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україні нададуть кредит розміром в 150 мільйонів євро. Про такий намір повідомляли ще наприкінці грудня 2021 року, аби підтримати перехід України на відновлювані джерела енергії у зв’язку з будівництвом “Північного потоку-2”.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення Росії до України газопровід “Північний потік-2” не буде запущено.Росії до України газопровід “Північний потік-2” не буде запущено.
- 17 січня 2022 року голова МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч зі свою німецькою колегою Анналеною Бербок, яка прилетіла з візитом до Києва. Під час зустрічі німецька міністерка висловила свою позицію відносно озброєння України.