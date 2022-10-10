Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав світ негайно виключити РФ з ООН та визнати її державою-спонсоркою тероризму. Також у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії зенітні системи, системи протиракетної та протиповітряної оборони, протидронні засоби та іншу потужну зброю. Окрім цього, політик закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.

Про це він розповів в етері CNN.

Він зауважив, що ранкові російські обстріли 10 жовтня — це не удари по Києву, а проти “всього вільного світу, проти свободи, проти демократії”. Лідер “ЄС” також нагадав, що відповідальними за обстріли є не лише РФ та РБ, але й Іран, що надає свої дрони Shahed-136, які вбивають українців.

Порошенко закликав світ бути надзвичайно рішучим та наголосив, що на сьогоднішній позачерговій сесії Організації Об’єднаних Націй необхідно запустити процес, щоб викинути РФ з ООН і Ради Безпеки ООН, як “свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію”.

П’ятий президент зауважив, що 12 жовтня відбудеться зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, потрібно перейменувати її в антипутінську коаліцію та “терміново постачити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну”.

“Чим більше у нас буде зброї – зенітних систем, проти дронів, протиракетної – це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру – це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як для Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир”, – переконаний Порошенко.

Окрім цього, за його словами, є багато країн, котрі готові реалізувати ініціативу щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму, зокрема країни Балтії.

“Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати РФ спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом”, – резюмував політик.