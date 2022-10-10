Про це він розповів в етері CNN.
Він зауважив, що ранкові російські обстріли 10 жовтня — це не удари по Києву, а проти “всього вільного світу, проти свободи, проти демократії”. Лідер “ЄС” також нагадав, що відповідальними за обстріли є не лише РФ та РБ, але й Іран, що надає свої дрони Shahed-136, які вбивають українців.
Порошенко закликав світ бути надзвичайно рішучим та наголосив, що на сьогоднішній позачерговій сесії Організації Об’єднаних Націй необхідно запустити процес, щоб викинути РФ з ООН і Ради Безпеки ООН, як “свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію”.
П’ятий президент зауважив, що 12 жовтня відбудеться зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, потрібно перейменувати її в антипутінську коаліцію та “терміново постачити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну”.
“Чим більше у нас буде зброї – зенітних систем, проти дронів, протиракетної – це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру – це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як для Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир”, – переконаний Порошенко.
Окрім цього, за його словами, є багато країн, котрі готові реалізувати ініціативу щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму, зокрема країни Балтії.
“Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати РФ спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом”, – резюмував політик.
Death count reaches 10 after Russian bombings rocked Kyiv, Lviv. We discuss the latest developments with former Ukrainian President Petro Poroshenko: pic.twitter.com/JGPR3VPoNI
— New Day (@NewDay) October 10, 2022
- Унаслідок масованих ракетних атак РФ по Україні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. У Києві зокрема у деяких районах зникло світло. Мер міста Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні збільшать військову допомогу. Такий крок зроблять у відповідь на атаки проти цивільного населення в Києві й інших містах України.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що уся команда посольства у Києві знаходиться у безпеці. Вона висловила співчуття усім, хто постраждав під час ранкових ракетних ударів росіян.