Про це він розповів в етері CNN.

Він зауважив, що ранкові російські обстріли 10 жовтня — це не удари по Києву, а проти “всього вільного світу, проти свободи, проти демократії”. Лідер “ЄС” також нагадав, що відповідальними за обстріли є не лише РФ та РБ, але й Іран, що надає свої дрони Shahed-136, які вбивають українців.

Порошенко закликав світ бути надзвичайно рішучим та наголосив, що на сьогоднішній позачерговій сесії Організації Об’єднаних Націй необхідно запустити процес, щоб викинути РФ з ООН і Ради Безпеки ООН, як “свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію”.

П’ятий президент зауважив, що 12 жовтня відбудеться зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, потрібно перейменувати її в антипутінську коаліцію та “терміново постачити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну”.

Окрім цього, за його словами, є багато країн, котрі готові реалізувати ініціативу щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму, зокрема країни Балтії.

Death count reaches 10 after Russian bombings rocked Kyiv, Lviv. We discuss the latest developments with former Ukrainian President Petro Poroshenko: pic.twitter.com/JGPR3VPoNI

