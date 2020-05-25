Слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції (Київська область) за фактом зґвалтування жінки і тортур стосовно неї.

Про це поінформували в прес-службі ДБР.

Так, у ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділку в якості свідка. Він вдягав їй протигаз, застосовував наручники, а також стріляв у неї над головою з табельної зброї.

Після цього він кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім того, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції.

Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, вдягали протигаз і стріляли з табельної зброї над головою. В результаті зазначених дій потерпілий отримав переломи ребер і носу.

Наразі слідчими ДБР готується повідомлення про підозру затриманим і вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою отримання всіх доказів. Встановлюється причетність до скоєння злочину інших осіб.

Досудове розслідування проводиться за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), тортур (ст. 127 Кримінального кодексу України) і перевищення службових повноважень, тобто умисного вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих прав чи повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

У прес-службі Національної поліції уточнили, що зґвалтована жінка – 1994 року народження. Її доставили у відділок поліції для пояснень з приводу крадіжок майна.

“Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання… Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП”, – йдеться в повідомленні.