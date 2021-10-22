Про це повідомили Національна поліція та очільник МВС Денис Монастирський.
Нещодавно в аеропорту “Бориспіль” під час перевірки документів прикордонники виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти коронавірусу з “явними ознаками підроблення”. Одна з жінок — колишня народна депутатка.
Йдеться про Надію Савченко та її сестру, які поверталися з Туреччини.
Кримінальна відповідальність
Інформацію про правопорушення прикордонники передали до поліції. Поліція порушила справу за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)
Санкція цієї статті передбачає штраф до 850 гривень, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.
Вилучені документи поліціянти надіслали на експертизу. Найближчим часом вони ухвалять рішення щодо оголошення підозри фігуранткам справи.
Зауважимо, що карається законом і виготовлення та збут підроблених довідок та сертифікатів. Передбачене покарання — від штрафу у 17 тисяч гривень до 5 років позбавлення волі.
- Раніше повідомляло, що Національна поліція співпрацюватиме з Міністерством охорони здоров’я у протидії коронавірусній хворобі COVID-19. Зокрема Нацполіція здійснюватиме рейди щодо дотримання карантину.
- Було створено 900 мобільних бригад, які будуть контролювати дотримання протиепідемічного режиму за допомогою рейдових перевірок