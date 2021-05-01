Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Люди часто запитують, що Надія Савченко робить зараз? Просто живу. Коли є час і можливість допомагаю добрим людям”, – зазначила вона.

На фото Савченко напуває теля, доїть корову, розпалює піч, вирощує розсаду та підмітає вулицю.

Раніше повідомлялося, що Савченко подалася на біржу праці. Колишня нардеп офіційно шукала роботу через Центр зайнятості. Після програшу на виборах в Раду вона виявилася безробітною.

Надія Савченко – колишня українська військова, штурман-оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, капітан ЗСУ. З липня 2014 року за нез’ясованих обставин опинилася в російському СІЗО, звільнена в результаті українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. Помилувана указом президента РФ від 25 травня 2016 року.

2 березня 2015 року президент України Петро Порошенко присвоїв Надії Савченко звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” – “за незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння українському народу”.