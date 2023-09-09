Волонтерська спільнота ДрукАрмія та освітньо-культурні простори Гончаренко центр запускають мережу безкоштовних майстерень 3D-друку. На першому етапі проєкт запрацює у Дніпрі, Києві та Одесі.

За словами організаторів, у такий спосіб вони прагнуть популяризувати 3D-друк серед українців та залучити їх до волонтерської діяльності. Адже кожен власник принтера навіть у домашніх умовах може створювати необхідні українським воїнам вироби: скиди, стартові платформи для дронів або конектори для «Старлінків».

Крім того, проєкт має зруйнувати міфи про нібито складність та небезпечність 3D-друку, а також допомогти ДрукАрмії у боротьбі зі спекулянтами, які намагаються «впарити» військовим деталі, собівартість яких не перевищує кількох гривень.

«Головний принцип ДрукАрмії – військові не мають платити за наші вироби. Навіть за доставку. Вони вже платять тим, що захищають нас. Впевнений, що спільний із Гончаренко центром проєкт допоможе донести ідею такого волонтерства до ще більшої кількості українців. Це важливо, бо друкувати для війська можуть всі: і підлітки, і дорослі, і літні люди. А отже, допомагати під силу кожному», – зазначає співзасновник ДрукАрмії, український блогер та волонтер Євген Вольнов.

На першому етапі публічні майстерні 3D-друку запустять у трьох містах: Києві, Одесі та Дніпрі. Вони функціонуватимуть на базі місцевих Гончаренко центрів та будуть доступними для всіх охочих.

«Багато хто уявляє принтери величезними та навіть небезпечними. Але це стереотип. Вони компактні, легкі в опануванні, і точно не нашкодять нікому. Крім окупантів, звісно. Тож усе, що варто знати про ці пристрої, – завдяки їм можна допомогти війську. А тому ми чекаємо на всіх, хто хоче познайомитися з 3D-друком та побачити на власні очі, як це працює», – зазначає команда освітньо-культурної мережі Гончаренко центр.

У межах проєкту відвідувачі центрів зможуть пройти базовий курс із користування 3D-принтером, навчитися правилам друку та самостійно запустити виготовлення перших виробів. Для цього команда Гончаренко центрів залучатиме волонтерів ДрукАрмії, які проводитимуть безкоштовні майстер-класи та допомагатимуть учасникам майстерні під час навчання.

Аби долучитися до роботи майстерні та познайомитися з 3D-друком, необхідно заповнити форму за цим посиланням.

Довідка

ДрукАрмія – це спільнота українців, які друкують на 3D-принтерах все, що може бути корисним для використання воїнами ЗСУ у захисті України від російських загарбників. Зокрема йдеться про конектори для Starlink, стартові платформи для дронів та скиди для безпілотників. Станом на вересень спільнота із майже 1000 друкарів передала на фронт понад 15 тонн пластмасових виробів військового призначення.

Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована народним депутатом Олексієм Гончаренком у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.

З 24 лютого 2022 року Гончаренко центри по всій країні перетворилися на потужні волонтерські хаби, де надається допомога для військових та переселенців. Відтоді команда проєкту передала понад 200 тонн допомоги, а також понад 70 автівок, антидронові рушниці та самохідну артилерійську установку «Гвоздика» для спецпризначенців.





