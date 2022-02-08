Кількість активних супутників у нічному небі збільшилася більш ніж удвічі з 2019 року — з 2200 до 5000. Здебільшого це пов'язано зі Starlink, проєктом SpaceX, спрямованим на поширення інтернету у будь-якій точці світу через "мегасузір'я" супутників.

Про це повідомили в Sciencealert.

З моменту свого заснування Starlink запустила понад 2000 супутників. На жаль, тисячі супутників, необхідних для створення такого широкого інтернет-покриття, мають величезний недолік: їх світлові смуги створюють тінь.

Наприкінці минулого тижня Міжнародний астрономічний союз (МАС) оголосив про створення абсолютно нового центру для об’єднання астрономів та протидії мегазіркам під назвою Центр МАС із захисту темного та спокійного неба від перешкод супутникових сузір’їв.

“Я думаю, що це дійсно важливо, тому що, за прогнозами, до кінця десятиліття буде 100 000 нових супутників”, – сказала ScienceAlert космічний археолог Університету Фліндерса Еліс Горман.

Оптичні телескопи потребують темного неба, далеко від штучного світлового забруднення або блискучих супутників, що відбивають сонячні промені.

Є інші проблеми. Наприкінці 2020 року Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC), на прохання компанії Viasat (американська медіагрупа, що здійснює супутникове мовлення), розпочала перевірку супутникової мережі Starlink на предмет можливої екологічної загрози.

Ракети-носії, які виводять супутники на орбіту, викидають у повітря шкідливі хімікати, які руйнують озоновий шар. Маск зі звинуваченнями не погодився і заявив, що, скоріше, “Starlink становить небезпеку для доходів Viasat”.

Нагадаємо, до Землі летить астероїд діаметром 1,3 кілометра. Космічне тіло пролетить близько від планети у березні 2022 року. Він рухається зі швидкістю понад 43 тис. км/год.