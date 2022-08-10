Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, місцеві мешканці тимчасово окупованого Маріуполя отримали “рекламні” повідомлення на телефон про набір до збройних сил Росії. У такий спосіб російські загарбники дедалі активніше намагаються залучити цивільне населення до військ РФ.
“Вчора у Маріуполі користувачі окупаційного мобільного зв’язку “Фенікс” отримали “рекламне” повідомлення про вступ до “збройних сил РФ”. Прихована мобілізація набирає обертів”, – зазначив Петро Андрющенко.
Також він додав, що джерела з оточення так званого “мера” Маріуполя Костянтина Іващенка повідомляють, що забезпечення мобілізації – це одна з умов його виживання.
Окрім того, радник міського голови Маріуполя закликав чоловіків евакуюватися, доки ще є така можливість.
“Не перетворюйте себе на гарматне м’ясо”, – наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що вчора повідомлялося про те, що у Маріуполі окупаційна влада розпочала третю хвилю прихованої мобілізації. Загарбники закликають чоловіків нібито працювати охоронцями у маріупольському СІЗО, проте потім вони їх мобілізують на фронт.
Окрім того, змінено порядок надання перепусток. Відтепер для її отримання чоловікам необхідно подавати військовий квиток: не лише водіям, але й пасажирам.
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