Служба безпеки затримала ворожу інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначено, що для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі “Вконтакте” і “Одноклассники”, де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ. У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону.

Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків. Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Як повідомляється, співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання. У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.

Наголошено, що нині слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.