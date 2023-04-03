Про це інформує пресслужба СБУ.
Зазначено, що для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі “Вконтакте” і “Одноклассники”, де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії РФ. У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону.
Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків. Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.
Як повідомляється, співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання. У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.
Наголошено, що нині слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
- Співробітники СБУ оголосили про підозру священнослужителю УПЦ МП на Буковині, який допомагав військовозобов’язаним у нелегальному перетині кордону.
- Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику Росавіації, який надав цивільні літаки для перекидання російських військових РФ на фронт.
- В Одеській області затримано чергового агента ФСБ РФ, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.
- Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об’єктах “Укрзалізниці” і підбирала кадри в адміністрації окупантів.