За словами Бориса Джонсона, він приїхав до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомило The Guardian .

“Надто довго тривають страждання народу України… Єдиний спосіб покласти край цій війні – це перемога України – і перемога якомога швидше… Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу”, — заявив експрем’єр.

Він наголосив, що Україна має отримати всю необхідну підтримку від партнерів. Зокрема Джонсон зважив суперечку щодо того, чи отримає Україна більше танків, щоб дати відсіч російським силам.

“Це момент подвоїти й дати українцям усі інструменти, необхідні для завершення роботи”, — підкреслив він.

Володимир Зеленський у Telegram-каналі опублікував відео, де він разом з Борисом Джонсоном. Президент подякував йому за підтримку.

“Вітаю в Києві справжнього друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за підтримку!” — написав Зеленський.