Covid-19 Україна

оновлено 24.12.2020 о 16:02

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Надувний матрац і не лишетільки: що загубили українці в Київському метрополітені у 2020 році

У 2020 році до Бюро знахідок столичної підземки потрапило понад 180 різних речей. На кількість загублених речей впливають пори року та погодні умови.

Четвер, 24 грудня 2020, 16:00

Про це повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон у Facebook.

За її словами, в осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Цікаво, що лише третина власників повертається за втраченими речами.

Серед загублених речей працівники підземки знаходили й цінні речі:

  • електронний фітнес браслет;
  • електронна книжка;
  • телефон;
  • ноутбук.

У 2020 році пасажири забували у метро деякі побутові речі:

  • газонокосарка;
  • мікрохвильова піч;
  • прасувальна дошка;
  • надувний матрац.

Топ-5 згуб пасажирів метро у 2020 році:

  • самокат;
  • сукня;
  • телефони;
  • валізи;
  • дитячі рюкзаки.

Зазначається, що у бюро знахідок приймають лише речі. За їхнє зберігання передбачена оплата. Загублені документи передають правоохоронним органам, тому їх потрібно шукати у поліції.

  • Напередодні у Києві правоохоронцям надійшов дзвінок про мінування станції метро “Хрещатик”, але незабаром з’ясувалося, що вибухонебезпечних предметів не виявлено. Через це у будівлі метро утворилося велике скупчення людей.
  • 15 грудня у Києві оперативно закрили на вхід та вихід станції метро “Майдан Незалежності” та “Хрещатик”. До таких дій вдалися через анонімне повідомлення про мінування.
Теги: загублені речі, матрац, метро, сукня

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