Надувний матрац і не лишетільки: що загубили українці в Київському метрополітені у 2020 році

Про це повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон у Facebook.
За її словами, в осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Цікаво, що лише третина власників повертається за втраченими речами.
Серед загублених речей працівники підземки знаходили й цінні речі:
- електронний фітнес браслет;
- електронна книжка;
- телефон;
- ноутбук.
У 2020 році пасажири забували у метро деякі побутові речі:
- газонокосарка;
- мікрохвильова піч;
- прасувальна дошка;
- надувний матрац.
Топ-5 згуб пасажирів метро у 2020 році:
- самокат;
- сукня;
- телефони;
- валізи;
- дитячі рюкзаки.
Зазначається, що у бюро знахідок приймають лише речі. За їхнє зберігання передбачена оплата. Загублені документи передають правоохоронним органам, тому їх потрібно шукати у поліції.
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