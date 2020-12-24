Надувний матрац і не лишетільки: що загубили українці в Київському метрополітені у 2020 році

У 2020 році до Бюро знахідок столичної підземки потрапило понад 180 різних речей. На кількість загублених речей впливають пори року та погодні умови.

Про це повідомила речниця Київського метрополітену Наталка Макогон у Facebook.

За її словами, в осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки. Цікаво, що лише третина власників повертається за втраченими речами.

Серед загублених речей працівники підземки знаходили й цінні речі:

електронний фітнес браслет;

електронна книжка;

телефон;

ноутбук.

У 2020 році пасажири забували у метро деякі побутові речі:

газонокосарка;

мікрохвильова піч;

прасувальна дошка;

надувний матрац.

Топ-5 згуб пасажирів метро у 2020 році:

самокат;

сукня;

телефони;

валізи;

дитячі рюкзаки.

Зазначається, що у бюро знахідок приймають лише речі. За їхнє зберігання передбачена оплата. Загублені документи передають правоохоронним органам, тому їх потрібно шукати у поліції.