Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткинського району Сумщини.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький також заявив про вибухи в області та закликав містян залишатись в укриттях.
Також надвечір відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі.
Наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.
- Нагадаємо, Білопільську громаду в Сумській області російські військові обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території РФ.
- 9 травня для мешканців області закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад. Також обійшлося без втрат.
- 9 травня ввечері російські війська атакували ракетами Одесу. Раніше росіяни обстріляли область ракетами типу “Кинджал”.
- Протягом всього дня 9 травня, а також в ніч на 10 травня російські окупанти обстрілювали завод “Азовсталь”, де перебувають українські воїни.