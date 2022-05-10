Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Близько 19 години ворожі літаки двічі здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткинського району Сумщини.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький також заявив про вибухи в області та закликав містян залишатись в укриттях.

Також надвечір відбулося два обстріли з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі.

Наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.