Колишня держсекретарка Гілларі Клінтон назвала звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу "надзвичайним", заявивши, що боротьба країни з російською агресією "довела: це є дійсно хорошою інвестицією для Сполучених Штатів".

Про це інформує CNN.

Промова “пов’язала боротьбу українського народу з нашою власною революцією, з нашим власним почуттям, що ми хочемо, щоб у наших домівках було тепло, щоб святкувати Різдво, і щоб ми подумали про всі родини в Україні, які будуть тулитися в холоді та знати, що вони зараз – на передовій свободи”, – зазначила Клінтон.

Вона зауважила, що історичне звернення Зеленського “зміцнило як демократів, так і республіканців, які розуміють, що поставлено на карту в цій боротьбі проти Путіна та російської агресії, а тепер і з їхнім союзником Іраном”.

Я також думаю, що ніхто не просить бланковий чек, – додала Клінтон. – Я вважаю, що українці довели, що вони – дійсно хороша інвестиція для Сполучених Штатів. Вони не просять нас бути там, щоб вести їхню війну. Вони самі з цим борються. Вони вимагають від нас і наших союзників засобів, щоб не тільки захистити себе, але й справді перемогти.

Зауважимо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. У Вашингтоні, окрім зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, глава Української держави також виступив з промовою перед обома палатами Конгресу США.

Окрім цього, президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.