Речник російського президента Дмитро Пєсков зреагував на повідомлення про те, що в Україні можуть розгорнути миротворчу місію НАТО. На думку Пєскова, такий розвиток подій є "безрозсудним" та "надзвичайно небезпечним".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Спілкуючись з журналістами речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що будь-який воєнний конфлікт між військовими Росії та НАТО призведе до “зрозумілих наслідків, які буде важко виправити”.

Відомо, що минулого тижня віцепрем’єр Республіки Польща Ярослав Качинський закликав відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Більш того, Польща планує поставити свою пропозицію щодо миротворчої місії в Україні на саміті НАТО у Брюсселі, який відбудеться уже 24 березня.

Також посол Польщі в США Марек Магеровські днями заявив, що НАТО повинне розглянути усі можливості щодо України, щоб послати “чіткий сигнал Кремлю”.