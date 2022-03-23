Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Спілкуючись з журналістами речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що будь-який воєнний конфлікт між військовими Росії та НАТО призведе до “зрозумілих наслідків, які буде важко виправити”.
Відомо, що минулого тижня віцепрем’єр Республіки Польща Ярослав Качинський закликав відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Більш того, Польща планує поставити свою пропозицію щодо миротворчої місії в Україні на саміті НАТО у Брюсселі, який відбудеться уже 24 березня.
Також посол Польщі в США Марек Магеровські днями заявив, що НАТО повинне розглянути усі можливості щодо України, щоб послати “чіткий сигнал Кремлю”.
- Нагадаємо, речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков визнав, що РФ ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні, водночас не заперечив, що Москва може вдатися до застосування ядерної зброї.
- Також за словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Україна має право проводити референдуми, однак формати компромісів та миру з Росією обговорюватимуть офіційні делегації.